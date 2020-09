Ronald Harwoord, sceneggiatore de Il pianista, morto a 85 anni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il drammaturgo e sceneggiatore Sir Ronald Harwoord, vincitore del Premio Oscar grazie alla sceneggiatura de Il pianista, è morto l'8 settembre 2020 all'età di 85 anni. Il drammaturgo e sceneggiatore Sir Ronald Harwood, noto per la sua sceneggiatura de Il pianista, che gli ha fruttato un Premio Oscar, è morto all'età di 85 anni l'8 settembre 2020 nella sua casa del Sussex per cause naturali. La sua agente, Judy Daish, ha rilasciato un comunicato in cui annunciava la scomparsa dello sceneggiatore, confermando la sua morte per cause naturali martedì: "Sua moglie Natasha è morta nel 2013 e Sir Ronald lascia i figli Anthony, Deborah ... Leggi su movieplayer

