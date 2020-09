Roma, Zaniolo ha scelto: ecco dove si opererà (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma - Dopo due giorni di riflessione Nicolò Zaniolo ha deciso: si opererà in Austria. Niente Villa Stuart per l'intervento al legamento crociato del ginocchio sinistro, il talento giallorosso di ... Leggi su corrieredellosport

