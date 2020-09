Roma, violenta due donne nel taxi: niente più arresti domiciliari per il tassista, è libero dopo 7 giorni (Di mercoledì 9 settembre 2020) niente più domiciliari per il tassista Romano di 46 anni arrestato il 2 settembre scorso perchè ritenuto responsabile di due episodi di violenza sessuale nei confronti di due donne. Come riporta Il Messaggero, ieri è stato scarcerato. Una notizia appresa con stupore dagli investigatori: a quanto pare sono venute meno le esigenze cautelari e il gip ha deciso la liberazione. Roma, violenze sul taxi: la ricostruzione dei fatti L’attività investigativa ha permesso di ricostruire due diversi episodi avvenuti ad aprile 2017 e gennaio 2020, nei confronti rispettivamente di una ragazza statunitense ed una italiana. Protagonista proprio il tassista Romano. Nel primo caso, il tassista ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, violenta due donne nel taxi: niente più arresti domiciliari per il tassista, è libero dopo 7 giorni - Pardipall : @roma_paoletta @MassimGiannini Io la penso così ... Feccia montata arrogante e violenta - David07305610 : ROMA CITTÀ VIOLENTA - verabirra : Roma. Violenta rissa per un monopattino: litigano e gli spacca la bottiglia in testa, 24enne finisce in ... - francobus100 : Roma, violenta una donna per giorni: arrestato dj Franceschino, direttore di una radio -