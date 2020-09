Roma, Under e Veretout titolari contro il Frosinone: il turco a segno (Di mercoledì 9 settembre 2020) Seconda amichevole precampionato per la Roma di Fonseca contro il Frosinone di Nesta con i giallorossi che si impongono per 4-1. Cengiz Under, accostato al Napoli, ha giocato i primi 69 minuti ed è andato a segno al 17'. Leggi su tuttonapoli

