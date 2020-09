Roma, si finge cliente e ruba la borsa di una donna seduta al tavolo dietro al suo: arrestato algerino 52enne (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non è sfuggito all’attenzione degli investigatori della Polizia di Stato, impegnati in un servizio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del Pigneto, l’atteggiamento furtivo e circospetto di un algerino che, dopo essersi guardato intorno nei pressi di alcuni tavoli di una pizzeria sistemati all’esterno, si è seduto ad uno di questi. Fintosi quindi un cliente ed essendosi assicurato di non essere visto, A.M., 52enne algerino, si è allungato all’indietro, ha raccolto una borsa da donna poggiata per terra, l’ha infilata velocemente nel suo zaino e si è allontanato. LEGGI ANCHE: Roma, violenta due donne nel taxi: niente più arresti domiciliari per il tassista, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Non è sfuggito all’attenzione degli investigatori della Polizia di Stato, impegnati in un servizio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del Pigneto, l’atteggiamento furtivo e circospe ...

Roma. Abusava di un’anziana con demenza senile: finto infermiere ‘orco’ condannato a 8 anni

Era stata portata in una casa di riposo all’Eur per essere accudita, non di certo per vivere quell’incubo che una signora di 84 anni ha poi vissuto. L’infermiere, che avrebbe dovuto prendersi cura del ...

