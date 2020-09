Roma, Mangiante (Sky Sport): “Dzeko ha comunicato alla società di voler restare nella capitale” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sembra essere sfumata definitivamente la trattativa per il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus. Il Ceo giallorosso Guido Fienga nei giorni scorsi ha ribadito la volontà di tenerlo a tutti i costi e il bosniaco ha confermato alla società di voler restare nella capitale. A fornire importanti aggiornamenti sulla questione ci ha pensato il giornalista … L'articolo Roma, Mangiante (Sky Sport): “Dzeko ha comunicato alla società di voler restare nella capitale” Leggi su dailynews24

