Roma, cinghiali ribaltano i cassonetti e mangiano rifiuti. La foto pubblicata da Rita Dalla Chiesa (Di mercoledì 9 settembre 2020) 'Roma via Panattoni stanotte' . Poche parole e un'immagine che mostra la desolazione in cui è finita la Capitale. La foto e il post sono a firma di Rita Dalla Chiesa che su Twitter denuncia lo stato ... Leggi su leggo

Francesco Petretti, biologo e presidente del Bioparco della capitale: "Ci troviamo di fronte ad animali che passano 22 delle 24 ore della giornata a grufolare con il muso per terra: distruggono tutto ..."