Roma. Alla vista dei carabinieri iniziano la folle fuga con lo scooter: alla fine si schiantano contro la pattuglia e un’auto in sosta (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una folle fuga e un’inseguimento da film per le strade di Roma. E’ successo nella tarda serata di ieri, 8 settembre, a partire dalle 20:20, quando una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma, che stava transitando nei pressi di Santa Maria Maggiore, ha notato due persone a bordo di uno scooter. I due uomini si sono accorti dei militari e, per sfuggire a un eventuale controllo, si sono dati alla fuga. I militari, vista la repentina azione dei due, hanno iniziato un inseguimento, allertando nel frattempo i colleghi della Centrale Operativa e chiedendo altre pattuglie in supporto. LEGGI ANCHE: Roma, lite tra clochard si ... Leggi su ilcorrieredellacitta

OfficialASRoma : Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma. Questo sogno è stat… - MinisteroDifesa : #8settembre A Porta San Paolo e al Parco della Resistenza si sono svolte le celebrazioni del 77° anniversario della… - lucianonobili : Willy #Monteiro, appena 21 anni. Una vita spezzata dall’odio. Picchiato a sangue fino alla morte da quattro assass… - Fabio58888118 : @fettonejr @NoielaRoma Io vorrei sapere chi è la fonte di rabiot alla Roma... allucinante leggere certe cose - Andrrr8 : RT @Affaritaliani: Banchi di scuola made in Nexus Ostia: carte sparite Arcuri si difende col segreto di Stato. E' polemica Sul sito https:/… -