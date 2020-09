Roberto Burioni: "Sul vaccino Covid evitare pericolose scorciatoie" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Per l’immunologo Roberto Burioni, professore di Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, la sospensione momentanea della sperimentazione clinica del vaccino di AstraZeneca, “perché uno dei volontari che stava partecipando a questo trial clinico ha avuto gravi effetti collaterali che potrebbero essere correlati alla vaccinazione”, è “una brutta notizia”. Ma - scrive sul suo sito “Medicalfacts.it”, “la cosa non ci coglie di sorpresa” ricordando di aver segnalato, il 20 luglio scorso, che “pur non essendoci stato nessun guaio grosso, il vaccino sembra non essere sempre perfettamente tollerato”. Quanto alla reazione avversa segnalata da AstraZeneca, “secondo quanto riportano fonti giornalistiche, un ... Leggi su huffingtonpost

MedicalFactsIT : Coronavirus: AstraZeneca e Università di Oxford sospendono la sperimentazione del vaccino. Roberto Burioni commenta… - MedicalFactsIT : Coronavirus: al momento non esiste nessuna prova che stia circolando un virus “più buono”. Roberto Burioni vi spieg… - MedicalFactsIT : Coronavirus: ritorno a scuola, Roberto Burioni si confronta con le due domande che tutti si fanno #coronavirus… - alinatede : RT @HuffPostItalia: Roberto Burioni: 'Sul vaccino Covid evitare pericolose scorciatoie' - HuffPostItalia : Roberto Burioni: 'Sul vaccino Covid evitare pericolose scorciatoie' -