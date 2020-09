"Roba da farabutti e vigliacchi". Solo applausi per Mauro Corona: Cav malato? Disintegra De Benedetti (senza citarlo) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Piccole, grandi e indirette lezioni a chi, come Carlo De Benedetti giusto per fare un nome, insulta e sfregia un uomo malato, Silvio Berlusconi al San Raffaele per Coronavirus. Piccole, grandi e indirette lezioni che, in questo caso, arrivano da Mauro Corona, lo scrittore e opinionista di CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3 ripartito ieri, martedì 8 settembre. Nelle sue riflessioni iniziali, Mauro Corona infatti ha affermato: "Non sono mai stato politicamente dalla parte di Berlusconi, ma sulla malattia di una persona non si possono pubblicare messaggi farabutti e vigliacchi. Manderò a Berlusconi tutta l'energia buona delle mie montagne perché guarisca. E so che guarirà", ha ... Leggi su liberoquotidiano

sumaistu47 : L'ospedale abusivo della mafia? Bella roba! Ricordo addirittura #craxi che dirottò i voli aerei per non disturbare… -

Ultime Notizie dalla rete : Roba farabutti Vaccino per il cancro in tre anni, Gruppo Caldoro: “Roba da farabutti, De Luca fa cabaret” Napoli Fanpage CartaBianca, lezione di Mauro Corona a De Benedetti: "Berlusconi è malato, inaccettabili messaggi farabutti e vigliacchi"

Piccole, grandi e indirette lezioni a chi, come Carlo De Benedetti giusto per fare un nome, insulta e sfregia un uomo malato, Silvio Berlusconi al San Raffaele per coronavirus. Piccole, grandi e indir ...

Anche le belve di Colleferro la faranno franca. Bisogna reinserirli, dice, se no diventano delinquenti. Come se non fossero già più che delinquenti

Ma non è vero che il cronista è sempre cinico, ci son di quelle cose che uno sanguina solo a raccontarle anche se le ha già viste, raccontate cento volte. Non è una novità il buono che soccombe ed è m ...

Piccole, grandi e indirette lezioni a chi, come Carlo De Benedetti giusto per fare un nome, insulta e sfregia un uomo malato, Silvio Berlusconi al San Raffaele per coronavirus. Piccole, grandi e indir ...Ma non è vero che il cronista è sempre cinico, ci son di quelle cose che uno sanguina solo a raccontarle anche se le ha già viste, raccontate cento volte. Non è una novità il buono che soccombe ed è m ...