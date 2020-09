Rivoluzione verde, infrastrutture, competitività, riforma della giustizia e più cure a domicilio: ecco la cornice del Recovery plan dell’Italia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nove obiettivi economico-sociali di lungo termine, decisamente ambiziosi: dal raddoppio del ritmo di crescita del pil alla ripresa del tasso di fertilità, passando per la riduzione dell’abbandono scolastico. A fissarli sono le linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza esaminate dal Comitato interministeriale per gli affari europei che si è riunito a Palazzo Chigi. Si tratta dei paletti dentro i quali dovrebbe muoversi il Recovery plan italiano, da presentare per ottenere a partire dall’anno prossimo i 191,4 miliardi prestiti e sovvenzioni a valere sulla Recovery and Resilience Facility, cuore del Next Generation Eu. Gli altri 18 miliardi circa (il totale è 209) andranno a rimpinguare fondi europei già esistenti. Il percorso comunque è ancora lungo: il piano ... Leggi su ilfattoquotidiano

