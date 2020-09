Riva celebra il cinema con Pierfrancesco Favino: «Sognare significa saper rischiare» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Chissà quante volte avrete immaginato di essere su uno yacht, protagonisti di una di quelle scene da favola che possono accadere solo nei sogni o nei film. Grazie a Riva in the Movie (realizzato con il contributo e la collaborazione essenziale del Comune di Venezia, da Little Bull Studios del gruppo Armando Testa, con concept creativo di Armando Testa e la regia di Federico Brugia) è come se, per alcuni istanti, la magia la vivessimo tutti. Ciò che stupisce di questo cortometraggio è l’alta qualità tecnica, oltre alla voce e alla presenza di Pierfrancesco Favino che ci traghetta in un mondo onirico, lì dove tutto è possibile, proprio come in 8 1/2 di Fellini (non sono casuali le note di Nino Rota). L’atmosfera acquista ancora più potenza dalla location-coprotagonista, la Serenissima, in un tempo che va dalla notte alle prime luci dell’alba. Leggi su vanityfair

