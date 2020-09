Ritardi nei referti di 9 giorni, rimbalzi al telefono e omissioni: il caos tamponi di Malpensa che agita la Lombardia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie dell’8 settembreI tamponi sono una cosa seria. I contagi da Covid-19 ancora di più. È per questo che chiunque metta piede a Malpensa di ritorno da un viaggio in alcuni dei Paesi con picchi preoccupanti di casi positivi, deve effettuare il test immediatamente. I tamponi sono una cosa talmente seria che chiunque torni da Grecia, Spagna, Malta o Croazia deve fare una lunga fila negli otto stand adibiti proprio all’interno dell’aeroporto da Ats Insubria, l’incaricata dalla Regione Lombardia, per la somministrazione dei test. Seria, a tal punto che i tempi standard da garantire per i risultati sono generalmente di 48 ore. Massimo 72, in casi di emergenza. È per questo che i numerosi viaggiatori di ritorno in Italia nelle ... Leggi su open.online

