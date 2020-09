Ripartenza calcio e questione stadi, incontro Conte-Gravina-Infantino: i temi della discussione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Come riferisce l’Ansa, il premier Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente della FIFA Gianni Infantino e il numero uno della FIGC Gabriele Gravina. Si è discusso di tanti argomenti legati alla nuova Ripartenza del calcio, segnato da tante limitazioni e quindi anche da un po’ di liquidità. Con il piano Marshall istituito dalla Fifa in aiuto alle federazioni e con la situazione legata agli stadi a porte chiuse, si è anche parlato di via alternative in termini di sicurezza per l’accesso del pubblico negli impianti.L'articolo calcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

