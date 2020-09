Riforma esame abilitazione forense, gli avvocati praticanti chiedono un incontro al Ministro Bonafede (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo la denuncia di irregolarità e violazioni dei vincoli comunitari in tema di libero accesso al lavoro e libertà di stabilimento e concorrenza, l’Aipavv torna alla carica interpellando direttamente il Guardasigilli Leggi su repubblica

Ultime Notizie dalla rete : Riforma esame Riforma esame abilitazione forense, gli avvocati praticanti chiedono un incontro al Ministro Bonafede La Repubblica Riforma esame abilitazione forense, l'Aipavv chiede incontro al Ministro Bonafede

Una lettera aperta al Ministro Bonafede per chiedere un incontro ed esporre le ragioni che hanno spinto l'Aipavv, l'Associazione italiana praticanti avvocati, a intraprendere una battaglia di legalità ...

IL NON PROFIT E LA RIFORMA ANCORA INCOMPIUTA

Conto alla rovescia per il debutto del Registro unico nazionale del Terzo settore. Salvo imprevisti, giovedì 10 settembre la Conferenza Stato-Regioni dovrebbe dare il via libera al decreto ministerial ...

