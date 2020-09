Rientro universitario nonostante il Covid-19 (Di mercoledì 9 settembre 2020) A Roma, l’Università La Sapienza, due settimane prima dell’inizio dell’anno Accademico è molto tranquilla. L’obbiettivo dello staff è quello di garantire che il ritorno degli studenti avvenga nelle migliori condizioni possibili. Questi ultimi, per motivi di distanza di sicurezza, dovranno prenotare il loro posto online. Eugenio Gaudio, Rettore della Sapienza, spiega: Con questo sistema di prenotazione per l’assegnazione dei posti avremo la situazione precisa di chi è presente in classe in un determinato giorno e orario. Invitiamo inoltre tutti gli studenti a scaricare l’applicazione “Immune“, che è quella che il Governo raccomanda in modo da poter monitorare in tempo reale i possibili contagi. Tutte le lezioni verranno trasmesse in streaming anche per gli studenti che rimangono a casa. Ma cosa si ... Leggi su sbircialanotizia

