Rientro a scuole: il 75% delle famiglie vuole il rinvio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sondaggio Codacons in vista del Rientro a scuola del 14 settembre: 3 famiglie su 4 sarebbero favorevoli a un rinvio della data Il 75% delle famiglie italiane è favorevole ad un rinvio del ritorno in classe per gli studenti e a sostituire l’insegnamento tradizionale con la didattica a distanza. Il dato emerge da un sondaggio pubblicato… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

CorrNazionale : Sondaggio Codacons in vista del rientro a scuola del 14 settembre: 3 famiglie su 4 sarebbero favorevoli a un rinvio… - RickymTricky : A #Montegrotto debuttano gli assistenti anti-Covid davanti alle scuole. Tutto pronto per il rientro in #sicurezza… - milano_raffaela : RT @BellomiCarlotta: Il 14 settembre si avvicina! @SaveChildrenIT mette a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado attività educati… - mauro8100 : RT @PossibileIt: Così, a naso, ho l’impressione che non si stia percependo l’enorme polveriera legata al rientro a #scuola. Dopo quasi 7 me… - BellomiCarlotta : Il 14 settembre si avvicina! @SaveChildrenIT mette a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado attività educ… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuole Dai banchi alle mascherine, il 'glossario' per il rientro a scuola AGI - Agenzia Italia Ritorno a scuola: la paura del Covid fa salire tutti in auto

Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso del rientro a scuola, dopo questo lunghissimo periodo di attesa, caratterizzato prima dal lockdown e poi da migliaia di decisioni prese, annullate e rimand ...

Rientro a scuola. Psicologi: favorire il racconto degli studenti

“Rientramo a scuola“. E’ il titolo della nota con cui l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna interviene in merito alla ripartenza, con utili consigli per chi da lunedì accoglierà bambini e raga ...

Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso del rientro a scuola, dopo questo lunghissimo periodo di attesa, caratterizzato prima dal lockdown e poi da migliaia di decisioni prese, annullate e rimand ...“Rientramo a scuola“. E’ il titolo della nota con cui l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna interviene in merito alla ripartenza, con utili consigli per chi da lunedì accoglierà bambini e raga ...