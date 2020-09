Ricordate Claudia Koll? A 55 anni è diventata così: “Il signore mi ha donato…” [FOTO] (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ricordate la bellissima Claudia Koll? È stata una delle attrici più amate degli anni Novanta, ma da ormai molto tempo è sparita dalle scene ed ha radicalmente cambiato vita. Ecco cosa fa e come è diventata oggi. Claudia Koll, nata a Roma da una famiglia italo-romena il 17 maggio del 1965 sotto il nome di Claudia Maria Rosaria Colacione, è una nota attrice famosa negli anni Novanta. Bellissima, raggiante e sensuale, nel 1992 è stata scelta da Tinto Brass per interpretare il ruolo di protagonista nel famoso film Così fan tutte. Dopo un periodo fortunato che ha segnato l’ascesa della sua carriera, l’attrice si è definitivamente ritirata dalle scene cambiando vita. A ... Leggi su velvetgossip

Claudia_nurse_ : RT @AnnaMar74773335: ++ADESSO CONGRESSO ++ Ve lo ricordate?? Non so a voi, a me Alessandro manca, lo rivorrei presto dentro il Movimento, m… - Claudia_nurse_ : RT @Mary43298048: ++ADESSO CONGRESSO ++ Ma ve lo ricordate???? Torna presto Ale, abbiamo bisogno di te, adesso più che mai #AdessoDIBBA htt… - claudia_cassan : RT @LinC_Magazine: Nelle #PrevisioniMeos sul lavoro per il Q4 di @ManpowerGroupIT, online da oggi, tra i profili emergenti viene indicato l… - paromatta : @Bukaniere @RoxdcIT @depi_depi74 @AerariumL @claudia_gln @RobertoHusky49 @Fa_fanculo @caporix @simorugg @_Nad_ia… - paromatta : @depi_depi74 @RobertoHusky49 @simorugg @claudia_gln @caoticadentro @Bukaniere @CheshireCat_82 @MaryR_Fra @Andy_983… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Claudia Amici, Claudia Casciaro oggi a 31 anni non è più la stessa: è uno SCHIANTO! LettoQuotidiano La psicologa e il ritorno in classe: «Fate giocare i bambini»

PERUGIA - Il ritorno a scuola quest’anno, per diversi motivi è crocevia di polemiche, paure, ansie, sia per giovani studenti che per docenti e famiglie. Qualche consiglio dalla psicologa Claudia Crisp ...

Progetto Civico Attiva, Claudia La Rocca nominata coordinatrice del P-LAB Sicilia

Il Comitato Esecutivo del Progetto Civico ATTIVA, presieduto da Angela Foti, ha deliberato la nomina ad interim di Claudia La Rocca a STARTER con funzioni di Coordinatrice del P-LAB Sicilia. Il P-lab ...

PERUGIA - Il ritorno a scuola quest’anno, per diversi motivi è crocevia di polemiche, paure, ansie, sia per giovani studenti che per docenti e famiglie. Qualche consiglio dalla psicologa Claudia Crisp ...Il Comitato Esecutivo del Progetto Civico ATTIVA, presieduto da Angela Foti, ha deliberato la nomina ad interim di Claudia La Rocca a STARTER con funzioni di Coordinatrice del P-LAB Sicilia. Il P-lab ...