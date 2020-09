Ricerca e sperimentazione nel settore aerospaziale, Politecnico di Bari e Aeronautica militare siglano accordo di collaborazione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sarà siglata domani, 10 settembre, dal rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino e dal Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, Comandante del Comando Scuole dell'Aeronautica militare/3&... Leggi su baritoday

marcodimaio : La stop momentaneo alla sperimentazione del vaccino #AstraZeneca non deve farci perdere la speranza nella ricerca,… - SanofiIT : Al via la sperimentazione clinica di fase 1/2 del vaccino contro Covid-19 sviluppato da Sanofi e GSK. La fase 3 pot… - Radio3scienza : L'immunologo Alberto #Mantovani di @HumanitasMilano e @HUNIMED al microfono di @mottambulo sullo stop ai test del… - fedram67 : RT @enricocolosimo: Il gruppo #Astrazeneca sospende la sperimentazione del vaccino antiCovid19 per una reazione avversa. Piaccia o no è la… - elisa24102 : RT @enricocolosimo: Il gruppo #Astrazeneca sospende la sperimentazione del vaccino antiCovid19 per una reazione avversa. Piaccia o no è la… -