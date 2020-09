Riapertura stadi: le parole di Gravina dopo l’incontro con Conte (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente della Figc, Gabriele Gravina, è tornato a parlare della Riapertura degli stadi. “Deve essere graduale ed è giusto che il discorso venga affrontato dopo quello sulla scuola. Partono prima le attività didattiche per poi verificare gradualmente la possibilità di riaprire gli impianti sportivi al pubblico”. Gravina ha incontrato a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte e il numero uno della Fifa, Gianni Infantino: “Il premier Conte è stato molto chiaro: la Riapertura degli stadi va affrontata con molta attenzione, fa piacere che il presidente del consiglio abbia ascoltato le nostre istanze” L'articolo ... Leggi su anteprima24

