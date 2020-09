Riapertura stadi, la Serie A alza la voce: “perché in amichevole sì e campionato no?” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non solo la Premier League, anche la Serie A spinge per la Riapertura degli stadi. In conferenza stampa, il presidente di Lega, Paolo Dal Pino ha fornito interessanti indicazioni. “Oggi, con una gara ogni sette giorni, riteniamo che sia un punto determinante perché i costi sono elevati. Assurdo che per le amichevoli entrano mille persone e per i match ufficiali non entra nessuno. La salute al primo posto, prudenza, ma bisogna fare le cose giuste. In uno stadio da 80mila posti a sedere perché non può entrare una parte dei tifosi? Avviene tutti i giorni ovunque e in ogni contesto di vita. Stiamo parlando di un elemento dirompente per tutti i nostri club. Abbiamo già valutato tutti gli aspetti necessari stadio per stadio, oggi in Lega c’era un ... Leggi su calcioweb.eu

capuanogio : #Gravina: 'Per gli stadi deve essere un'apertura graduale ma che chiede una sorta di posticipazione rispetto all'at… - Gazzetta_it : #Infantino: 'Riapriamo gli stadi, ma senza pressioni' - sscnapoli : Gennaro Gattuso smentisce categoricamente di aver parlato con il Ministro Costa della riapertura degli stadi - napolista : Per i calciatori è troppo invasivo un tampone ogni quattro giorni, si rischia lo sciopero Hanno chiesto che venga d… - Ansa_Piemonte : Cairo, spero riapertura stadi dopo le prime due giornate. 'Sarebbe giusto riaccogliere tifosi ma in maniera prudent… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura stadi Riapertura stadi: la Figc chiarisce «Noi favorevoli al ritorno dei tifosi ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero Infantino: "Ecco cosa mi ha detto Conte". E sulla riapertura degli stadi...

"Senza tifosi non è calcio, ma c'è la salute al primo posto. Dobbiamo capire cosa succederà in questo periodo dove si riprenderà a vivere a contatto con la gente. E' chiaro che deve essere il nostro o ...

Gravina: «Garanzie dal premier Conte sulla riapertura stadi»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina si è soffermato sul tema della riapertura degli stadi, confermando le garanzie avute dal premier Conte Il presidente della FIGC Gabriele Gravina si è sofferma ...

"Senza tifosi non è calcio, ma c'è la salute al primo posto. Dobbiamo capire cosa succederà in questo periodo dove si riprenderà a vivere a contatto con la gente. E' chiaro che deve essere il nostro o ...Il presidente della FIGC Gabriele Gravina si è soffermato sul tema della riapertura degli stadi, confermando le garanzie avute dal premier Conte Il presidente della FIGC Gabriele Gravina si è sofferma ...