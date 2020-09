Riapertura stadi, chiara la linea del Governo: prima le scuole. La FIGC precisa: “Noi favorevoli al ritorno dei tifosi” (Di mercoledì 9 settembre 2020) E’ diventato già da settimane uno dei temi più caldi nell’ambiente calcio e lo sarà ancora per un po’ di tempo: la Riapertura degli stadi. La settimana scorsa si è espresso Brusaferro dell’ISS e poi il Premier Conte, ma negli ultimi giorni lo hanno fatto anche presidenti di squadre e sindaci. La linea del Governo, in accordo con il Cts, sembra chiara: prima la scuola. Giusto. Priorità a ciò che è più importante. Anzi, ad una delle cose più importanti. Sono giorni caldi in tal senso, ma non si accantoni o sottovaluti la questione stadio. Non subito? Ok, ma neanche troppo tardi. L’ultimo DPCM impedisce assembramenti di tifosi fino al 7 ottobre. Passerà un mese e, da ... Leggi su calcioweb.eu

