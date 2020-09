Riapertura scuole, le limitazioni si accettano: quel che è insopportabile è altro (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Nelle graduatorie provinciali di italiano, storia e geografia sono 124esimo. Non male, siamo in tutto 4.472. E poi ci sono colleghi più anziani di me. Persone del 1962, del 1960 e addirittura del 1957. Un modo come un altro per farmi coraggio. Per concedermi ancora fiducia. Anche se non ne ho, ormai. Intanto, aspetto. Come lo scorso anno e quelli prima. Non cambia niente. Insegnerò italiano, oppure dovrò accettare il sostegno? In quale scuola andrò? Non lo so. E comunque non importa. Non ri-avrò nessuna delle classi passate. Mie per un solo anno. E neppure i ragazzi ai quali sono stato accanto. Da ottobre a giugno. Anche per questo non ho paura del Covid! Non sono spaventato dalle nuove regole. Ci sono abituato alle emergenze. Ma non mi abituo proprio a stare su una giostra che gira e poi si ferma. Senza che io ... Leggi su ilfattoquotidiano

