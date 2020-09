Riapertura scuole, il nuovo anno è dietro l’angolo: ho tre domande (e anche un timore) (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’anno scolastico è dietro l’angolo e si attende con trepidazione la Riapertura delle scuole. Almeno per due buoni motivi: uno, un desiderio di normalità, nei limiti del consentito; due, non è più gestibile una situazione per cui bambini/e ed adolescenti siano confinati a casa, lontani da una socializzazione che è fondamentale. Apro una parentesi: in questo spazio non mi occupo di scuola. È un blog politico, il mio. Tratto di diritti delle persone Lgbt+ in chiave intersezionale. Ma non vivo in un contesto avulso dalla realtà. Il mio primo lavoro è quello dell’insegnante. anche io, come molti e molte docenti, nutro molte speranze per la Riapertura. Tra molte incognite. Cercherò di andare per ... Leggi su ilfattoquotidiano

forza_italia : Sei mesi di tempo per riorganizzare la riapertura delle scuole. Mancano banchi monoposto e insegnanti. Questo gover… - SusannaCeccardi : Forte perplessità per la riapertura delle #scuole a pochi giorni dalle elezioni regionali. Non ha senso aprire gli… - alexbarbera : Uno dei motivi per cui i presidi chiedono (e in molti casi già ottenuto) di far slittare la riapertura delle scuole… - ilfattoblog : UN NUOVO RACCONTO DI SCUOLA 'Il corpo docente è stato narrato come casta privilegiata che non vuole più tornare a l… - Gedeo : RT @elpme10: Ma questi che parlano di riapertura anticipata delle scuole, lo sanno che dal Garigliano in giù vi sono ancora 30gradi? @Coffe… -