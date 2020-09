Riapertura scuole, 80% italiani teme seconda ondata Covid (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nei prossimi giorni le scuole riapriranno le porte agli studenti (alcune già sono ripartite nei primi giorni di settembre), seguendo protocolli e procedure per fronteggiare ed evitare la diffusione del Covid19. Situazione, però, che non rassicura gli italiani. E' quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research. Quasi il 60% degli intervistati non si ritiene sicuro delle decisioni del Governo in merito alla Riapertura degli istituti. Insicurezza che si registra soprattutto tra la fascia di popolazione più adulta e anziana e, quindi, più a rischio, mentre risultano leggermente più sicuri i giovani adulti (25-44 anni) che, con molta probabilità, sono maggiormente interessati al rientro a scuola dei figli.Da un punto di vista geografico, invece, le ... Leggi su iltempo

AzzolinaLucia : Potete seguire su Rai 2 la mia informativa alla Camera sulla riapertura delle scuole. - SusannaCeccardi : Forte perplessità per la riapertura delle #scuole a pochi giorni dalle elezioni regionali. Non ha senso aprire gli… - alexbarbera : Uno dei motivi per cui i presidi chiedono (e in molti casi già ottenuto) di far slittare la riapertura delle scuole… - Laudan1893 : RT @ASampierdarena: Un rinvio della riapertura delle scuole in #Liguria è auspicabile. - zazoomblog : Riapertura scuole la conferenza stampa del premier Conte e della ministra Azzolina DIRETTA - #Riapertura #scuole… -