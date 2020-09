Riapertura Scuola, Speranza: Necessario Aumentare Tamponi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roberto Speranza, Ministro della Salute, interviene a “DiMartedì” su La 7 e parla di Scuola e Tamponi. “In queste settimane abbiamo fatto uno sforzo enorme. Ormai l’Italia riesce a fare più di 100mila Tamponi al giorno e aumenteremo ancora in modo molto significativo nelle prossime settimane soprattutto di fronte ai rischi che ci stiamo assumendo aprendo altre attività a partire dalla Scuola” afferma. “Io penso che in questa fase di convivenza, nei mesi dell’autunno e dell’inverno avremo bisogno di testare il più possibile. Lo stiamo facendo nel massimo della determinazione e le regioni sono impegnate con tutte le strutture di cui dispongono sul territorio” conclude Speranza. Leggi su youreduaction

