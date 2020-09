Riapertura scuola, nuovi rinvii: Regioni e Comuni che hanno posticipato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Riapertura scuola, la data fissata del 14 settembre è ormai saltata per molte Regioni italiane. Da Nord e Sud, ecco dove si posticipa l’apertura Riapertura scuola, a molti la data del 14 settembre era sembrata quasi impossibile, una corsa contro il tempo e così è stato. Tanti i Comuni che hanno chiesto il rinvio e le Regioni hanno acconsentito o in alcuni casi è successo il contrario con i governatori – come il campano De Luca- che ha posticipato il rientro tra i banchi. Mentre si discute ancora di mascherine in aula e altre regole di comportamento anti-Covid, alcuni istituti sono stati chiusi prima ancora della Riapertura perché sono ... Leggi su bloglive

