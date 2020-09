Riapertura Scuola, Arcuri: Avrei Riaperto Dopo Le Elezioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, interviene a “Cartabianca” su Rai 3. “Col senno di poi è stato un errore dare la possibilità alle Regioni di riaprire in modo così forsennato i locali pubblici. Però è stato un errore di tutti noi rilassarci un po’ troppo” dichiara. Sulla Riapertura degli istituti, aggiunge: “Io Avrei aperto le scuole Dopo le Elezioni, il 24 settembre, come faranno alcune regioni“. Arcuri si sofferma anche sul tema banchi e mascherine: “Abbiamo contrattualizzato 2 milioni di banchi tradizionali e 400mila con le rotelle. Abbiamo assicurato che li consegneremo tutti entro la fine di ottobre“. “Sono già state ... Leggi su youreduaction

