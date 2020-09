Rete Unica, Vodafone boccia il ritorno dell’Italia al monopolismo (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – Vodafone è fra coloro che non vedono di buon occhio il progetto Rete Unica, messo a punto da CDP e TIM, con il benestare del Governo italiano, in quanto presenta una serie di criticità e non garantisce la concorrenza. Un brusco “passo indietro” per l’Italia ed una “cattiva politica” per l’UE. Va ricordato che il piano prevede la costituzione di una nuova società AccessCorp, con la fusione delle reti di TIM e Open Fiber controllata da Enel e CDP. La nuova società sarebbe sotto il controllo di TIM al 50,1% del capitale e la governance affidata ad un soggetto terzo, la Cassa Depositi e Prestiti. Un piano che prevede di fatto una rinazionalizzazione della Rete di stampo monopolistico ed una compressione della concorrenza, scrive il Ceo di ... Leggi su quifinanza

