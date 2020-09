Repubblica: Zaniolo non si opera a Villa Stuart, ipotesi il professor Freddie Fu di Pittsburgh (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tanta tristezza, ma anche tante riflessioni per Nicolà Zaniolo il giorno dopo il suo infortunio. Sebbene la Roma nel suo comunicato avesse annunciato per domani l’intervento al crociato a Villa Stuart, il centrocampista ieri non si è sottoposto ad alcun intervento. Secondo quanto riporta oggi Repubblica infatti non è detto che l’intervento si faccia a Villa Stuart a tarda sera, nonostante il comunicato della Roma che annunciava per oggi l’intervento, Zaniolo e le persone a lui più vicine hanno deciso di rinviarlo, per prendersi delle ore e decidere dove operarsi. Una riflessione inevitabile, suggerita dall’agente, è andata avanti fino a tarda sera e continuerà oggi: ... Leggi su ilnapolista

napolista : Repubblica: #Zaniolo non si opera a #VillaStuart, ipotesi il professor Freddie Fu di Pittsburgh Una riflessione in… - news24_napoli : Callejon-Roma, clamoroso contatto! Repubblica: lui e Kokorin proposti… - napolista : Repubblica: #Callejon offerto alla #Roma in sostituzione di #Zaniolo L'ex azzurro dunque potrebbe inaspettatament… - angiuoniluigi : RT @repubblica: La #primacosabella di mercoledì #9settembre 2020 è l’uomo che voleva rivoluzionare il gioco del calcio (salvando #Zaniolo),… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Dramma Zaniolo, fermo almeno 6 mesi. Intervento rinviato, ipotesi Stati Uniti -