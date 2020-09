Repubblica: uno dei presidenti di Serie A (che ieri era in Lega) è positivo al virus (Di giovedì 10 settembre 2020) L’edizione on line di Repubblica rivela che uno dei partecipanti all’assemblea di Lega Serie A, che si è svolta ieri a Milano, è positivo al coronavirus. La comunicazione è stata data a tutti i partecipanti. Repubblica non rivela il nome del presidente ma scrive che in diversi momenti della giornata non ha indossato la mascherina. Ora (gli altri presidenti, ndr) dovranno sottostare al protocollo imposto a chiunque sia consapevole di essere stato a contatto con una persona positiva al virus: test ed eventuale isolamento in caso di positività. L'articolo Repubblica: uno dei presidenti di Serie A (che ieri era in ... Leggi su ilnapolista

VittorioSgarbi : #Colleferro Oggi 'La Repubblica' riporta il commento, fatto in Caserma, da uno dei familiari degli arrestati: 'In f… - davidealgebris : Fascismo nel 2020. Sono senza parole. Chiedo a @matteosalvinimi, già Ministro Interni della Repubblica , di proteg… - repubblica : Il gigantismo di Berlusconi che anche sul Covid punta ad essere il numero uno - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Avete ridotto l'Italia uno schifo, i Porti aperti senza controlli di sicurezza e sanitari, la criminalita' straniera d… - napolista : Repubblica: uno dei presidenti di Serie A (che ieri era in Lega) è positivo al virus Non rivela il nome. Tutti i p… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica uno Omicidio Willy Monteiro, convalidato l'arresto dei quattro accusati. Tre in carcere, uno ai domiciliari Repubblica Roma Repubblica - Dramma Zaniolo, lungo stop ed alla Roma viene offerto Callejon

Non risplende sicuramente di fortuna, almeno per ora, la carriera di Nicolò Zaniolo: la nuova rottura del crociato ha lasciato la Roma nuovamente orfana di uno dei talenti più importanti del panorama ...

Omicidio Willy, le carte. Un testimone: "Gli saltavano sul corpo inerme"

La notte più buia di Colleferro è cominciata con un apprezzamento volgare rivolto da un ubriaco alla ragazza di un altro. Ed è finita col corpo dell'incolpevole Willy Monteiro Duarte a terra, privo di ...

Non risplende sicuramente di fortuna, almeno per ora, la carriera di Nicolò Zaniolo: la nuova rottura del crociato ha lasciato la Roma nuovamente orfana di uno dei talenti più importanti del panorama ...La notte più buia di Colleferro è cominciata con un apprezzamento volgare rivolto da un ubriaco alla ragazza di un altro. Ed è finita col corpo dell'incolpevole Willy Monteiro Duarte a terra, privo di ...