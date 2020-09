Repubblica - Ounas vorrebbe la cessione a titolo definitivo: ha cambiato agente per approdare in Premier (Di mercoledì 9 settembre 2020) Adam Ounas non ha avuto un'esperienza particolarmente brillante con il Napoli, poco minutaggio e tanto tempo passato lontano dalla città partenopea. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Repubblica - Ounas vorrebbe la cessione a titolo definitivo: ha cambiato agente per approdare in Premier - news24_napoli : REPUBBLICA – Ounas, Il Cagliari fa sul serio. Il calciatore ha un altro… - news24_napoli : Repubblica su Ounas: vorrebbe una cessione a titolo definitivo, ha… - napolista : Repubblica: #Ounas vuole trovare una squadra in #Premier Il calciatore di rientro dal prestito al #Nizza vorrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Ounas Repubblica: Ounas vuole trovare una squadra in Premier - ilNapolista IlNapolista Il Napoli nel grande ingorgo del mercato

Gli stadi non riaprono per ora, l’ha detto il premier Conte a Cernobbio. Ed è giusto così. Se c’è inquietudine per sistemare in classe alunni di solito ordinati, è follia riportare in curve e tribune ...

L'editoriale di Corbo: "Lontani i tempi dei grandi affari di mercato. Oggi Politano e Lozano..."

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Dalla rivoluzione del Covid esce il Napoli ancora forte ma in difficoltà" Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il gio ...

Gli stadi non riaprono per ora, l’ha detto il premier Conte a Cernobbio. Ed è giusto così. Se c’è inquietudine per sistemare in classe alunni di solito ordinati, è follia riportare in curve e tribune ...Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Dalla rivoluzione del Covid esce il Napoli ancora forte ma in difficoltà" Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il gio ...