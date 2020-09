Repubblica: Ghoulam sogna il Wolverhampton (Di mercoledì 9 settembre 2020) Faouzi Ghoulam è oramai fuori da ogni progetto del Napoli anche a causa degli infortuni che nn gli hanno permesso di esprimersi nel periodo migliore della sua carriera. Secondo quanto riporta oggi Repubblica il difensore algerino starebbe infatti trattando la risoluzione del suo contratto con il Napoli Ghoulam, invece, sogna l’Inghilterra e il Wolverhampton. Sta trattando col Napoli la risoluzione del contratto per poi trasferirsi in Premier, dove sfiderebbe anche l’amico Koulibaly L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Faouzi Ghoulam, nella prossima stagione, a meno di clamorosi colpi di scena, lascerà il Napoli e proverà una nuova avventura. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica, nello spazio riservato al ca ...Gli stadi non riaprono per ora, l’ha detto il premier Conte a Cernobbio. Ed è giusto così. Se c’è inquietudine per sistemare in classe alunni di solito ordinati, è follia riportare in curve e tribune ...