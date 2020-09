Repubblica: Cardarelli in emergenza, cambiano le regole per la quarantena del personale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Situazione sempre più surreale al Cardarelli di Napoli, come racconta oggi Repubblica Napoli. Reparti chiusi per i troppi casi positivi scoperti dopo i ricoveri e personale medico dimezzato. Attualmente i ricoveri sono tutti fermi e le persone vengono rimandate a casa se non urgenti. Anche la direttrice del pronto soccorso Obi, già ammalata e ricoverata in primavera, è risultata nuovamente positiva dopo due tamponi. L’aumento del personale contagiato e a rischio ha costretto a un cambio di strategia per quanto riguarda la quarantena, come racconta un camice bianco «uno di noi, venuto a contatto con un paziente positivo certificato, una volta sottoposto a tampone, invece di starsene a casa come finora in attesa del risultato, resta in servizio se asintomatico e se ... Leggi su ilnapolista

napolista : Repubblica: #Cardarelli in emergenza, cambiano le regole per la quarantena del personale 'La quarantena domiciliar… - MariCatell : RT @rep_napoli: Covid, l'ospedale Cardarelli blocca ferie e congedi per il personale [aggiornamento delle 15:20] - AntonellaStara3 : RT @rep_napoli: Covid, l'ospedale Cardarelli blocca ferie e congedi per il personale [aggiornamento delle 15:20] - bruerne : RT @rep_napoli: Covid, l'ospedale Cardarelli blocca ferie e congedi per il personale [aggiornamento delle 15:20] - rep_napoli : Covid, l'ospedale Cardarelli blocca ferie e congedi per il personale [aggiornamento delle 15:20] -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Cardarelli Coronavirus, riaperto il pronto soccorso del Cardarelli La Repubblica Covid, l'ospedale Cardarelli blocca ferie e congedi per il personale

La direzione sanitaria dell' Ospedale "Cardarelli" di Napoli ha bloccato le ferie del personale medico ed infermieristico ed i congedi dei dirigenti "a seguito dell' andamento della curva epidemiologi ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 7 settembre, diminuiscono i contagiati ma aumentano i morti: 12 le vittime e 1.108 nuovi positivi

Sono 12 i morti per coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri. Calano ancora i contagiati: sono 1.108 (ieri 1.297). Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemi ...

La direzione sanitaria dell' Ospedale "Cardarelli" di Napoli ha bloccato le ferie del personale medico ed infermieristico ed i congedi dei dirigenti "a seguito dell' andamento della curva epidemiologi ...Sono 12 i morti per coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri. Calano ancora i contagiati: sono 1.108 (ieri 1.297). Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemi ...