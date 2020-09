Renzi svela i piani degli alleati grillini: “Ecco che cosa faranno sul Mes” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set – “I 5 Stelle hanno bisogno di arrivare al 21 settembre per dire che loro hanno detto no al Mes. Poi faranno quello che hanno sempre fatto su Tav, su Tap, su Ilva, sul Terzo valico, sulla figura di Sergio Mattarella, sull’Europa. I 5 Stelle sono quel partito che un anno fa andava in Francia a incontrare i gilet gialli, oggi segue Macron”. E’ spietato il giudizio di Matteo Renzi sui colleghi di maggioranza giallofucsia, che secondo lui diranno sì al Mes subito dopo il voto delle regionali. Il prestito-trappola Ue per le spese sanitarie per l’emergenza coronavirus in questi giorni è tornato al centro del dibattito politico. E come è noto il leader di Italia Viva (così come il suo ex partito, il Pd, e i compagni di LeU) da tempo fa pressione sugli alleati ... Leggi su ilprimatonazionale

LauShot77 : RT @IlPrimatoN: Il leader di Iv Matteo Renzi: 'Ho ancora mal di stomaco a pensare che sono nella stessa maggioranza del Movimento 5 Stelle'… - IlPrimatoN : Il leader di Iv Matteo Renzi: 'Ho ancora mal di stomaco a pensare che sono nella stessa maggioranza del Movimento 5… - hfsnhl : RT @francofontana43: Cuperlo svela il piano di Renzi: dopo il fallimento del piano A, copiato da Macron, di ridurre il Pd ai minimi termini… - concetta1915 : RT @francofontana43: Cuperlo svela il piano di Renzi: dopo il fallimento del piano A, copiato da Macron, di ridurre il Pd ai minimi termini… - pama_dei : RT @francofontana43: Cuperlo svela il piano di Renzi: dopo il fallimento del piano A, copiato da Macron, di ridurre il Pd ai minimi termini… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi svela Renzi svela i piani degli alleati grillini: “Ecco che cosa faranno sul Mes” Il Primato Nazionale "Il Gossip è peccato". Parla il re dei peccatori

Le strade dell'inferno sono lastricate di gossip. Non che Papa Francesco usi esattamente queste parole. È chiaro, però, che il pettegolezzo lo irrita. Ci vede il marcio di questo tempo. È qualcosa di ...

Conte lusinga Mattarella e cerca di allungarsi la vita

Nel nome del presidente. Giuseppe Conte deve aver fiutato che la fortuna di Zingaretti è sotto la soglia di sopravvivenza. Non è vero che le elezioni regionali avranno un peso sulla maggioranza di gov ...

Le strade dell'inferno sono lastricate di gossip. Non che Papa Francesco usi esattamente queste parole. È chiaro, però, che il pettegolezzo lo irrita. Ci vede il marcio di questo tempo. È qualcosa di ...Nel nome del presidente. Giuseppe Conte deve aver fiutato che la fortuna di Zingaretti è sotto la soglia di sopravvivenza. Non è vero che le elezioni regionali avranno un peso sulla maggioranza di gov ...