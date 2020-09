Regno Unito, stop alla sperimentazione del vaccino di AstraZeneca: il motivo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo il successo nei test della Fase 1 e la Fase 2, il vaccino sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford, ha sospeso momentaneamente la sperimentazione dopo il passaggio alla Fase. Uno dei 30.000 volontari a cui è stato somministrato il vaccino, ha avuto una “sospetta reazione avversa” che ha spinto allo stop. Il caso è avvenuto nel Regno Unito, come riferiscono fonti inglesi. Ancora da capire quali sia stata la reazione quando si sia scatenata. Al momento AstraZeneca ha interrotto ogni test in attesa di studiare il fenomeno e capire come intervenire nel caso ce ne fosse bisogno. Il vaccino del colosso farmaceutico sviluppato in collaborazione con Oxford è uno ... Leggi su italiasera

Con oltre 10 milioni di clienti in Europa e un obiettivo ambizioso di arrivare a 20 milioni entro il 2050, Eni gas e luce sta adottando una strategia innovativa che punta ad aiutare il cliente a dimin ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 set - Bayer ha annunciato odi aver completato l'acquisizione della societa' biotech con sede nel Regno Unito KaNDy Therapeutics Ltd. per espandere la sua pipe ...

