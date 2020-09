Regione Campania, il Tar annulla bando per fondi alle agenzie di stampa (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTutto da rifare. Il Tar annulla il bando del Consiglio regionale per l’affidamento dei Servizi giornalistici ed informativi alle agenzie di stampa. La sentenza è arrivata il 24 luglio scorso: i giudici amministrativi hanno stabilito che procedura effettuata dagli uffici dell’assemblea regionale non sia corretta. E dunque va rifatta. Cinque le agenzie escluse alla luce del verdetto: Ansa, Adnkronos, Lapresse, Italapresse, Agi e Nova. Ora un nuovo bando per assegnare i fondi, 25mila e 755 euro, alle agenzie. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

