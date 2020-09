Regionali: Renzi, ‘si vota per governatori non per governo’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set. (Adnkronos) – Sulle elezioni Regionali “penso che abbia ragione chi -Conte, Salvini, Zingaretti, Di Maio, Berlusconi- dice che si vota per il governatore e non per il governo”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Coffee break’ su La7.L'articolo Regionali: Renzi, ‘si vota per governatori non per governo’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

