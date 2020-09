Regionali, Genua (Più Campania in Europa): “Sostenere e valorizzare la Polizia Municipale” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPerito (Sa) – “Mi impegnerò con Più Campania in Europa per la Polizia municipale, affinché la Regione approvi interventi e stanzi nuove risorse in favore di questi dipendenti pubblici. Inoltre, insieme ad alcuni dei responsabili degli organi nazionali del partito, è allo studio un progetto di legge da presentare in Parlamento per rimuovere le disparità di trattamento tra gli agenti della Polizia municipale e quelli delle altre forze di Polizia” lo dichiara Antonio Genua, candidato con Più Campania in Europa, a sostegno di De Luca, per le prossime elezioni Regionali. “Spesso viene sottovalutato il contributo dei vigili urbani, ... Leggi su anteprima24

