Reggio Emilia, Studente di un Liceo Risultato Positivo al Covid-19 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Uno Studente di un Liceo di Reggio Emilia è Risultato Positivo al Covid-19. Lo Studente di 15 anni nell’ultima settimana ha frequentato due corsi di recupero. La sua positività è emersa dall’attività di tracciamento dell’igiene pubblica dell’Ausl. Lo Studente, asintomatico, è ora in quarantena domiciliare. I quattro compagni che erano con lui in classe e il docente si sottoporranno a tampone. Leggi su youreduaction

