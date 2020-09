Referendum, il Sì del PD scatena Saviano (che cita Gazzè): “Andate a cag***, voi e le vostre bugie” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un intervento durissimo, concluso con una citazione che agli appassionati di musica non sarà certo passata inosservata. Roberto Saviano ha attaccato frontalmente il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, che nella giornata di ieri ha annunciato il Sì dei “Dem” al Referendum del 20 e 21 settembre per confermare o meno il taglio dei parlamentari. … L'articolo Referendum, il Sì del PD scatena Saviano (che cita Gazzè): “Andate a cag***, voi e le vostre bugie” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

