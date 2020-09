Referendum, il M5S cambia spartito: ora il successo del “sì” sarebbe «la vittoria di tutti» (Di mercoledì 9 settembre 2020) «Questa riforma è stata voluta dal M5S, ma non è del Movimento, è di tutti». Parole impegnative, queste del questore della Camera Massimiliano D’Uva. Perché, se non altro, marcano una differenza di toni rispetto al Referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Quando il successo del “sì” appariva scontato, i grillini si rifiutavano di condividerlo. Ora che invece i sondaggi danno in risalita il fronte del “no“, sembrano quasi vogliano socializzare una l’eventuale sconfitta. Che il clima tra i i Cinquestelle stia cambiando è testimoniato anche da altri dettagli. Innanzitutto, il tour pro-Sì organizzato in sei regioni da un Di Maio ormai completamente distante dalla contesa sui governatori. Di Maio snobba le ... Leggi su secoloditalia

lucianonobili : È increscioso che Alessio #Villarosa, sottosegretario del #M5S, promuova il #referendum insultando chi voterà NO e… - M5S_Europa : Le parole di #Casini sono benzina nel motore del sì al #referendum sul taglio dei parlamentari. In #Italia c’è una… - bendellavedova : #IoVotoNO Sulle modifiche alla legge elettorale e i correttivi al #tagliodeiparlamentari finirà come per l'abolizi… - ___John_Smith__ : RT @GiuseppePalma78: #Referendum2020 Alessio #Villarosa, sottosegretario del #M5S, scrive che in Italia “PURTROPPO C’È LIBERTÀ DI VOTO”. Qu… - ricchiardic : Pare che le riforme date per certe da @nzingaretti per giustificare il SI al referendum siano in alto mare... Ma n… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum M5S M5s in allarme: si teme il disimpegno sul referendum e il dopo Regionali AGI - Agenzia Italia Referendum, domenica Di Maio in Puglia con la Laricchia

BARI - Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sarà in Puglia domenica 13 settembre «per approfondire le ragioni del sì al referendum sul taglio di 345 parlamentari e per sostenere la candidatura di ...

Di Maio invidioso di Conte mette a rischio il Governo e il M5s

Che tipo di alleanza è mai questa? Intendiamo quella di governo fra Pd e 5Stelle. La vogliamo chiamare di facciata o, se volete di convenienza. Difficile fare altre ipotesi. Fra Pd e M5s il litigio è ...

BARI - Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sarà in Puglia domenica 13 settembre «per approfondire le ragioni del sì al referendum sul taglio di 345 parlamentari e per sostenere la candidatura di ...Che tipo di alleanza è mai questa? Intendiamo quella di governo fra Pd e 5Stelle. La vogliamo chiamare di facciata o, se volete di convenienza. Difficile fare altre ipotesi. Fra Pd e M5s il litigio è ...