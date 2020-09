Redknapp sicuro: “Bale trasformerebbe il Tottenham a pretendente per il titolo di Premier League” (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'ex allenatore anche del Tottenham Harry Redknapp è sicuro: gli Spurs, se riuscissero a riportare a casa Gareth Bale potrebbero lottare per vincere la Premier League. Come riporta il Sun, l'ex manager ha commentato le voci sul futuro dell'attaccante del Real Madrid in rotta con i blancos da tempo ma sul quale è difficile fare delle previsioni per il futuro.Redknapp: "Con Bale il Tottenham diventa pretendente al titolo"caption id="attachment 926241" align="alignnone" width="846" Bale Real Madrid (getty images)/caption"Harry Kane, Son, Dele Alli e Bale", ha esordito Redknapp. "Beh, fossi stato il mister li avrei messi tutti in campo a giocare e mi sarei guardato lo spettacolo. Bale potrebbe trasformare il ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Redknapp sicuro: 'Bale trasformerebbe il Tottenham a pretendente per il titolo di Premier League' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Redknapp sicuro Redknapp sicuro: “Bale trasformerebbe il Tottenham a pretendente per il titolo di Premier League” ItaSportPress