Recovry Fund, Confartigianato: “con risorse UE puntare su piccole imprese” (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – “Abbiamo la straordinaria occasione di utilizzare i fondi europei per fare leva sui punti di forza del Paese. E il sistema produttivo italiano fatto di piccole imprese diffuse sul territorio è un vero punto di forza, dotato di sostenibilità economica, sociale e ambientale. L’artigianato e le piccole imprese ci hanno consentito di rimanere il secondo Paese manifatturiero d’Europa e mantenerci leader a livello mondiale nei settori di punta del made in Italy (moda, agroalimentare, meccanica, legno-arredo)”. E’ quanto ha sottolineato il Segretario Generale di Confartigianato Cesare Fumagalli, intervenuto oggi in audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery ... Leggi su quifinanza

