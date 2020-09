Recovery fund: ecco il PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Di mercoledì 9 settembre 2020) Recovery fund, ecco le linee guida del governo con gli obiettivi del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza per arrivare agli aiuti europei “Un Paese completamente digitale. Un Paese con infrastrutture più sicure ed efficienti. Un Paese più verde e sostenibile. Un tessuto economico più competitivo e resiliente. Piano integrato di sostegno alle… L'articolo Corriere nazionale. Leggi su corrierenazionale

