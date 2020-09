Rebecca: il trailer del film con Lily James e Armie Hammer (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lily James e Armie Hammer sono i protagonisti di Rebecca, una rivisitazione del classico romanzo gotico di Daphne du Maurier Ben Wheatley si è fatto un nome tra i registi di genere più dinamici del cinema contemporaneo, grazie a progetti come Kill List, Sightseers, High Rise e Free Fire. Presto potremo vedere come ha adattato e rivisitato Rebecca, il classico gotico di Daphne du Maurier con protagonisti Lily James e Armie Hammer. Rebecca di Wheatley è il primo grande adattamento cinematografico del romanzo dalla versione del 1940 di Alfred Hitchcock con Laurence Olivier e Joan Fontaine. L’adattamento hitchcockiano al tempo aveva vinto l’Oscar per il miglior ... Leggi su tuttotek

