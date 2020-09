“Reazione anomala”. Vaccino Coronavirus, la notizia choc: si ferma tutto (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono stati sospesi tutti i test clinici per il Vaccino contro il Coronavirus sviluppato dall’azienda biofarmaceutica AstraZeneca e dall’Università di Oxford, dopo che un partecipante alla sperimentazione ha avuto una “sospetta reazione avversa” nel Regno Unito. Lo riferiscono i media inglesi. Secondo il colosso farmaceutico, si tratta di una pausa “di routine” nel caso di “una malattia inspiegabile” che consente di esaminare il caso e rivedere i dati sulla sicurezza. Il Vaccino AstraZeneca-Oxford University è visto come un forte contendente tra decine in fase di sviluppo a livello globale. Si sperava che il Vaccino potesse essere uno dei primi ad arrivare sul mercato, dopo il successo dei test di fase 1 e 2. Il suo passaggio ai test di Fase 3 nelle ultime ... Leggi su caffeinamagazine

