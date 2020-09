Quel commento antidemocratico «scritto a sua insaputa» comparso sulla bacheca del grillino Villarosa (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si tratta della risposta del deputato grillino su Facebook a un’utente. L’argomento della discussione era il referendum. Ha scritto Villarosa: «Attenzione. Ci tengo a precisare una cosa, ieri ho scritto un commento che ho già rimosso, che è stato frainteso per un ‘purtroppo’ in eccesso», Il portavoce del M5S alla Camera dei Deputati e Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato duramente attaccato per queste parole. LEGGI ANCHE >>> Beirut, polemica sul tweet del 5 Stelle Di Stefano: «Ho sbagliato a scrivere, i morti restano, fenomeni» «Purtroppo c’è libertà di voto» Si parlava di coloro che voteranno No al referendum sul taglio dei parlamentari a cui ... Leggi su giornalettismo

misorottarcazzo : @Dolkari @yxZerK La motivazione per cui mi ha infastidito quel commento - imkiwi14 : @cutesmolbean28 Io per quel commento sono letteralmente morta dal ridere cioè mi cadevano i lacrimoni - imkiwi14 : @sono_stressata Io per quel commento sono letteralmente morta dal ridere cioè mi cadevano i lacrimoni - federicaguara04 : @AndreaCusato_ @valeassss facciamo che faccio finta di non aver visto questo commento e quel UOMINI perché sennò in… - cornoblu : @NoGiuly Giuro sono schifato, appena ho letto quel commento volevo strapparmi gli occhi -