Quei bravi ragazzi: il gangster movie “anomalo” di Martin Scorsese compie 30 anni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Quei bravi ragazzi, il cult movie di Martin Scorsese, proprio 30 anni fa, il 9 settembre del 1990, veniva presentato al Festival di Venezia, dove vinse il Leone d'argento per la miglior regia. "Non eravamo certo sposate con degli impiegati". La voce narrante di Karen Hill, alias Lorraine Bracco, che si alterna a quella del protagonista Henry Hill, che ha il volto di Ray Liotta, ci spiega bene il senso di Quei bravi ragazzi, il cult movie di Martin Scorsese che proprio 30 anni fa, il 9 settembre del 1990, veniva presentato al Festival di Venezia, dove vinse il Leone d'argento per la miglior regia. Tratto da Wiseguy, il libro di memorie di Nicholas ... Leggi su movieplayer

alessiobae : RT @MiyakeEau: Questo è ciò che postavano già 9 anni fa,quei BRAVI RAGAZZI dal cognome BIANCHI! Si,avete capito bene: mi riferisco ai 2 dei… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Quei bravi ragazzi: il gangster movie “anomalo” di Martin Scorsese compie 30 anni - angela_massi : RT @MiyakeEau: Questo è ciò che postavano già 9 anni fa,quei BRAVI RAGAZZI dal cognome BIANCHI! Si,avete capito bene: mi riferisco ai 2 dei… - MiyakeEau : Questo è ciò che postavano già 9 anni fa,quei BRAVI RAGAZZI dal cognome BIANCHI! Si,avete capito bene: mi riferisco… - borzi_borzi : Quei 'bravi' ragazzi ...?? -

Ultime Notizie dalla rete : Quei bravi Quei bravi ragazzi: il gangster movie “anomalo” di Martin Scorsese compie 30 anni Movieplayer.it Quei bravi ragazzi: il gangster movie “anomalo” di Martin Scorsese compie 30 anni

Ma torniamo a Karen e alla sua frase. "Non eravamo certo sposate con degli impiegati". C'è dentro un po' tutto il senso di questo gangster movie "anomalo" (così lo definisce Paolo Mereghetti). Quei br ...

Dopo il suicidio gli usurai puntano al figlio: “Ora quei soldi li vogliamo da te”

«Ciao Maurizio, adesso dobbiamo puntare a te». Il profondo cordoglio mostrato dagli usurai per la morte di Egidio Calafiore è racchiuso in questa frase crudele, catturata dalle cimici dei carabinieri.

Ma torniamo a Karen e alla sua frase. "Non eravamo certo sposate con degli impiegati". C'è dentro un po' tutto il senso di questo gangster movie "anomalo" (così lo definisce Paolo Mereghetti). Quei br ...«Ciao Maurizio, adesso dobbiamo puntare a te». Il profondo cordoglio mostrato dagli usurai per la morte di Egidio Calafiore è racchiuso in questa frase crudele, catturata dalle cimici dei carabinieri.