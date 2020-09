Qualiano, cantiere sequestrato con operai al lavoro. Sanzioni per 38mila euro ai titolari (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non si ferma l’attività dei Carabinieri nel contrasto al lavoro nero e sulla tutela della sicurezza dei lavoratori. I militari della stazione di Qualiano, insieme a quelli del Gruppo Tutela del lavoro di Napoli e a personale dell’Ufficio Tecnico del Locale Comune, hanno denunciato 9 persone per abusivismo edilizio, sversamento illecito di rifiuti e violazione … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

